‘Yılın İş İnsanları’ anketinde ‘Yılın Profesyoneli’ ödülüne Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu layık görüldü. Grupta başlayan kültürel dönüşüm sürecine liderlik eden Levent Çakıroğlu, holdingin yanı sıra global arenada üstlendiği görevlerle de öne çıkıyor.

Ekonomist Dergisi’nin anketine katılan iş dünyasının önde gelen temsilcileri, ‘Yılın Profesyoneli’ ödülüne Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nu layık gördü.

Altı yıldır holdingde icranın başında olan Çakıroğlu, 2016 yılında grupta başlayan kültürel dönüşüm sürecine liderlik ediyor.

Değişimden korkmayıp, değişime liderlik edecek kültürel dönüşüm süreciyle çevik çalışma modeline geçen ve grubun dijitalleşmeyi birçok alana taşımasına kaptanlık eden Levent Çakıroğlu, yaşanan belirsizlik sürecini başarıyla yönetmesiyle de bu ödüle layık görüldü.

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