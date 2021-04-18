AHBAP Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in pandemi döneminde toplumsal dayanışmayı öne çıkaran özverili çalışmaları, bir kez daha iş dünyasının takdirlerini topladı. Geçen yılın kategori birincisi Haluk Levent, bu yıl da ‘Yılın Sivil Toplum Önderi’ seçildi.

Bireysel olarak başladığı sosyal sorumluluk çalışmalarına AHBAP Derneği çatısı altında devam eden sanatçı Haluk Levent, bu bağlamda yürütülen yardım çalışmalarıyla 7’den 77’e herkesin gönlünü fethediyor.

Dernek, 2017 yılında ‘sevgi ve gerçeğin peşindeyiz’ diyerek çıktığı bu yolda pek çok kişinin hayatına dokundu. Son zamanlarda gerçekleştirdiği sayısız yardım kampanyası ile öne çıkan AHBAP, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunuyor.

Toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamayı, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmeyi hedefleyen dernek aracılığıyla; bazen engelli bir çocuk için yürüme cihazı alınıyor, bazen evi yanan bir aileye eşya temin ediliyor, bazen de kirasını ödeyemeyenlere kira desteği sağlanıyor. Derneğin yaptıkları bununla da sınırlı değil. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu da veriyor.

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