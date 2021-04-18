Dünyaya açılan Getir’in kurucusu Nazım Salur, Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçildi. Salur, “Beyin göçünü tersine çevirerek, Silikon Vadisi’ndeki gençlerimizi Getir bünyesine katıyoruz” diyor.

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlatan Getir, üst üste aldığı yatırımlarla Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu. 2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı, Seri A turunda Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı.

2021 yılının ocak ayında ise ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım alan Getir, mart ayında tamamladığı üçüncü yatırım turu ile 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ocak ayında Londra pazarına da giriş yaparak, ilk yurtdışı açılımını gerçekleştirdi.

Getir Kurucusu Nazım Salur, bu başarısıyla Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçildi. Aldıkları bu yatırımlarla önümüzdeki aylarda Berlin, Paris ve Amsterdam’da Getir operasyonlarını başlatacaklarını ve pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’ya da açılacaklarını söyleyen Salur, “Sahada bayilerimize bağlı görev yapan arkadaşlarımızla birlikte toplamda 10 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.

Beyin göçünü tersine çevirerek, yurtdışında yaşayan, Silikon Vadisi’nde çalışan gençlerimizi Getir bünyesine katıyoruz” diyor.

Nazım Salur ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın