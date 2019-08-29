Amerika ekibine katıldı
ABD kökenli Lilly, Türkiye’deki faaliyetlerine 1950’lerde ürünlerinin bir Türk şirketi ortaklığında üretilip dağıtılmasıyla başladı. 1993 yılında ise kendi ekibini kurdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Lilly, diyabet, endokrinoloji, depresyon, şizofreni, hiperaktivite bozukluğu, kanser gibi pek çok farklı alanda ürün geliştiriyor.
130 kişinin çalıştığı Lilly Türkiye ekibi insan kaynağı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Lilly Türkiye, Top Employers Institute tarafından her yıl yapılan bağımsız Top Employers araştırmasında Türkiye’deki en iyi işverenler arasına girerek ‘Top Employers Türkiye’ 2018 ve 2019 sertifikalarını aldı.
Bu performansın arkasındaki önemli isimlerden biri ise Lilly Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Gelişim Direktörü Hande Akartuna oldu. Akartuna, Lilly Türkiye olarak her yıl insan kaynakları stratejisini belirlerken çeşitliliği odaklarına aldıklarını söylüyor.
Hande Akartuna, “Satış ekiplerinde kadın çalışan oranı, şirket genelindeki kadın çalışan oranı ve yönetici seviyesi ile yönetim kurulu seviyesindeki liderler arasında kadın oranı gibi farklı metrikleri takip ediyoruz.
Bununla birlikte tüm organizasyonumuzda kadın-erkek oranında eşit temsili sağlayabilecek iddialı hedeflerle çeşitliliği destekliyoruz” diyor. Bu dikkat sayesinde şirkette kadın çalışan oranı yüzde 40’ın üzerinde.
Çalışanların yönetime katılımını çok önemseyen şirkette ‘Team Lilly’ isimli 11 kişilik ekip çalışanların taleplerini yönetime iletiyor. Hatta şirket çalışanlardan gelen talep üzerine serbest kıyafet için pilot uygulamaya başladı.
Akartuna’nın projeleri genel merkezin de dikkatini çekmiş durumda. Hande Akartuna, 1 Ağustos itibariyle Lilly’nin uluslararası pazarlar İK stratejileri ve liderlik geliştirme danışmanlığı görevini kabul etti.
Akartuna, bu görevi ABD’nin Indianapolis şehrinde yerleşik olarak sürdürecek. Hande Akartuna, 2015 yılından bu yana Lilly Türkiye’nin İK politikalarını yürütüyordu.
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