Doğuş Grubu’nda yeniden yapılanma
Geçen yıl toplam 2,3 milyar Euro’luk borcunu yeniden yapılandıran Doğuş Grubu’ndaki değişim yönetim kademesiyle devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Holding, yönetim organizasyonunu, büyüme ve genişleme stratejisine uygun olarak, değişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırma kararı aldı.
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, grubun yönetiminde bundan böyle Doğuş Grubu Executive Chairman ve CEO rolünü üstlenerek çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.
13 yıldır Doğuş Grubu CEO’su olarak görev yapan Hüsnü Akhan ise yeni dönemde yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam edecek.
Akhan, inşaat ve Galataport işlerinden doğrudan sorumlu olacak. Ayrıca refinansman konusunda da gruba destek olmayı sürdürecek.
Yeni yapılanmayla gruptaki teknoloji, insan kaynakları ve yatırım fonksiyonları doğrudan CEO’ya bağlı olarak yönetilecek.
Grupta uzun yıllardır yöneticilik yapan Akın Tavuz, bundan böyle Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstlenecek.
Ayrıca teknoloji, insan kaynakları ve yatırım alanlarında Ferit Şahenk ile birlikte çalışacak. Finansman ve refinansman konularında ise Damla Çelikçi, başkan danışmanı olarak görev yapacak.
Yaklaşık sekiz yıldır finans bölümünde görev yapan Barış Alpay ise bundan böyle finans direktörü olarak çalışacak.
Grupta uzun yıllardır insan kaynakları alanında çalışan Ebru Mete ise görevini Buse Özen’e devretti. Doğuş İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Buse Özen, önümüzdeki dönemde şirketin yeni İK stratejisini belirleyecek.
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