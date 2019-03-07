Se Club’a liderlik edecek

Mart 7, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Se Club’a liderlik edecek

Aşçıoğlu Grubu’nun profesyonel rezidans ve bina yönetim hizmetleri sunan şirketi Se Club’ın genel müdürlüğü görevine tesis yönetimi sektörünün deneyimli isimlerinden Ali Çağatay Kankılıç getirildi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Kankılıç, iş hayatına Tepe İnşaat’ta inşaat mühendisi olarak başladı.

ECE Türkiye’de AVM yönetimi, Zorlu Center, Tepe Servis ve Yönetim’de ise tesis yönetimi alanında orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.



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