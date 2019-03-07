Se Club’a liderlik edecek
Aşçıoğlu Grubu’nun profesyonel rezidans ve bina yönetim hizmetleri sunan şirketi Se Club’ın genel müdürlüğü görevine tesis yönetimi sektörünün deneyimli isimlerinden Ali Çağatay Kankılıç getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kankılıç, iş hayatına Tepe İnşaat’ta inşaat mühendisi olarak başladı.
ECE Türkiye’de AVM yönetimi, Zorlu Center, Tepe Servis ve Yönetim’de ise tesis yönetimi alanında orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.
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