SEO ekibinin başına geldi
Türkiye’de dijital pazarlama sektörünün en büyük veri tabanlı pazarlama ajansı olan SEM, SEO departmanını, sektörün deneyimli isimlerinden Ümit Yılmaz ve ekibine emanet etti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dijital Pazarlama ve SEO alanlarıyla üniversite yıllarında tanışan Ümit Yılmaz, yaklaşık 2,5 yıl Hürriyet Grubu’na bağlı birçok şirketin SEO ve dijital pazarlama operasyonlarını yönetti.
Mart 2015’te Türkiye’nin en büyük performans pazarlaması ajanslarından biri olan SEM bünyesine katıldı ve SEO Danışmanı olarak sektöründe öncü şirketlere danışmanlık verdi.
eBay Türkiye’de (GittiGidiyor) yaklaşık üç yıl SEO departmanını yönetti.
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