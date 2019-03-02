10 soruda BES’te devlet katkısı
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı önemli bir teşvik sunuyor. Bu anlamda katılımcıların devlet katkısına ilişkin birçok sorusu oluyor.
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EGM’nin derlediği bu soru ve cevapları rehber olması amacıyla aşağıda paylaşıyoruz.
1- Devlet katkısı nedir?
Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının yüzde 25’i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Ancak devlet katkısı olarak ödenecek tutar ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret toplamının yüzde 25’ini geçemez.
2- Kalan devlet katkısı limitimi nereden takip edebilirim?
Hesaplanan devlet katkısı tutarı ve kalan devlet katkısı limiti hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kurumumuz tarafından e-Devlet platformu üzerinden “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama” servisi sunulmaktadır. İlgli servis aracılığıyla sözleşme bazında hesaplanan devlet katkılarınızı ve yıllık kalan limitinizi görüntüleyebilirsiniz.
Servise, “turkiye.gov.tr” adresinde yer alan e-Devlet Kapısı üzerinden; e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemlerden birini kullanarak erişim sağlanabilmektedir.
3- Devlet katkısından yararlanabilmek için yeni bir sözleşme mi düzenlemek gerekiyor? Mevcut sözleşmeler de devlet katkısından yararlanabilir mi?
Sözleşmenin yürürlük tarihinden bağımsız olarak 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için devlet katkısı hesaplaması yapılmaktadır.
4- Kredi kartı ile katkı payı ödüyorum. Devlet katkısı kredi kartından çekim yapılır yapılmaz hesaplanacak mı?
Hayır, katkı payının blokaj süresi sonunda nakden şirket hesaplarına intikal ettiği aya ilişkin devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır.
5- Devlet katkısı ödemesini nasıl alacağım?
Müsteşarlık tarafından EGM’ye, EGM tarafından da sözleşmenizin bulunduğu şirkete iletilen devlet katkısı tutarı, şirketiniz tarafından sözleşmeniz kapsamındaki devlet katkısı hesabına aktarılmaktadır. Devlet katkısı tutarını devlet katkısı hesabından izleyebilirsiniz. Şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan veya Takasbank’tan devlet katkısı hesabına erişim sağlanabiliyor.
6- Ödediğim katkı payına karşılık olarak hesaplanan devlet katkısı hesabıma ne zaman yatırılacak?
Devlet katkısı tutarı, esas olarak katkı payı ödemesinin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda emeklilik hesabına emeklilik şirketi tarafından aktarılır.
7- Devlet katkısı nasıl değerlendiriliyor?
Devlet katkısı, şirket tarafından devlet katkısı fonu olarak tanımlanmış ve portföy sınırlamaları Müsteşarlıkça belirlenmiş fonlarda değerlendirilir.
8- Çalıştığım şirket benim adıma Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödüyor. Bu ödeme için devlet katkısı alabilir miyim?
İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödeniyor. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını kanunda belirlenen limit (ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu yapabiliyor.
9- Sözleşmeme ek katkı payı ödemek istiyorum. Bu tutar için devlet katkısı alabilir miyim?
Evet, katılımcı adına ödenen düzenli, ek, başlangıç adı altında yapılan tüm katkı payı ödemeleri için belirlenen limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz.
10- Bağlı bulunduğum sandıktaki birikim tutarını Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktardım. Bu tutar için devlet katkısı alabilecek miyim?
Hayır, vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmez.
“ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI BELİRLEYİCİ OLACAK”
ERMAN YILDIZ
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Türkiye borsası yılbaşındaki ralliden sonra bir süredir yatay seyretdiyor. Merkez Bankası’nın ocak toplantısında enflasyon verilerinde düşüş görülene kadar sıkı para politikasına devam edeceğini söylemesi ve ABD Merkez Bankası’ndan (FED) gelen güvercin açıklamalar yılbaşındaki getirinin en önemli nedenleri olarak öne çıkıyor.
Katılım endeksinin yılbaşından bu yana BİST-30 Endeksi’nin üzerinde bir getiri sağlamasına rağmen hala endeks içindeki hisseler tarihi ortalamalarının çarpan bazında oldukça altında işlem görüyor.
Kira sertifikalarında ise Merkez Bankası’nın ocak ayındaki açıklamalarından sonra değer kazancı gözlemledik. Kira sertifikalarında ortalama iç verim yılbaşındaki yüzde 19’lu seviyelerden yüzde 17 seviyelerine gerilemiş durumda.
Enflasyon verilerinin seyri ve Merkez Bankası’nın para politikası kira sertifikası getirilerinde belirleyici olacak.”
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