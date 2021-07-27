Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,77 değer kazanarak günü 1.359,55 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalışla 492 bin liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 0,88, teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

BIST 100’DE 62 HİSSE PRİM YAPTI, 34’Ü GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,94 puan ve yüzde 0,96 artarak 1.460,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62’si prim yaptı, 34’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan ve Petkim çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının, olası kapanmaları ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Almanya’da ithalat fiyatları ve ABD’de toptan stoklar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.800,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.800,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 azalışla 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5544 lira, satışta 8,5887 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5670 lira, satışta 8,6014 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3880, dolar/yen paritesi de 109,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​