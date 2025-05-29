Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,14 puan azalarak 9.170,56 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 59,46 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.237,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.162,41 puanı, en yüksek 9.265,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybıyla 9.170,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 12,46 puan ve yüzde 0,12 kayıpla 10.124,79 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,67 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,48 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 56'sı geriledi. 2'si yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, ABD'li çip üretici Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları ve ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında risk iştahı artarken, Elon Musk'ın, Trump yönetimindeki görevini bıraktığını duyurmasının etkileri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile tahminden az daraldı. Analistler, ABD ekonomisindeki daralmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini hızlandırabileceğine dair öngörüleri öne çıkardığını bunun da küresel piyasalardaki risk iştahını desteklediğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, büyüme, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da Tokyo TÜFE perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.



- Altının ons fiyatı 3 bin 318 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 318 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,83, bileşik getirisi de yüzde 43,80 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,9938, satışta 39,1501 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,9535, satışta 39,1096 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 144,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,5 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

