Oredata COO’su Çağlar Kara: “Oredata olarak 15 yıllık bir şirketiz. Özellikle data ve analitik çözümler, güçlü kaslarımızı oluşturuyor. Yine makine öğrenmesine ek olarak cloud partnerliğimizle ve cloud çözümlerimizle öne çıkıyoruz.”

Oredata COO’su Çağlar Kara: “Veri altyapılarında modernizasyona ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. 3 yıllık dönemde ajandamızdaki en önemi konu, modern açık veri mimarileri olacak.”

Oredata COO’su Çağlar Kara: “Değer yaklaşımıyla hareket ediyoruz.”



Moka United Genel Müdürü Genel Müdürü Gizem Moral: “Türkiye dışında 6 ülkede yerel ofislerimiz, yerel ekiplerimiz ve yerel know-how’ımızla aktif şekilde çalışıyoruz. Global açılıma özellikle odaklanıyoruz. Doğru pazar-doğru model seçimi bizim için oldukça önemli.”

Moka United Genel Müdürü Genel Müdürü Gizem Moral: “İki taraflı bir köprü oluşturma hedefiyle ilerliyoruz. Güvenli işlem yapılabilecek bir altyapı olup olmadığı, globalde rekabetçi olmamız açısından çok önemli.”

Amazon Türkiye Payments Ülke Lideri Meriç Orhan: “Türkiye’de çok gelişmiş bir ödeme sistemleri sektörü var. Burada bankalar öncü bir role sahip oldu.”

UPT CEO’su Murat Kastan: “Uluslararası para transferinde oldukça güçlüyüz. Her ülkenin kendi yapısına uygun para transfer çözümleri sunuyoruz, dünyada 200’den fazla partnerimiz var.”

UPT CEO’su Murat Kastan: “UPT olarak yılda 4 milyar doların üzerinde para transfer hacmine ulaşmış durumdayız.”