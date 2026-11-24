Taşıtların yıllık ortalama mesafelerine bakıldığında çekiciler 65 bin 479 kilometre ile ilk sırada yer alırken, otobüsler 33 bin 263, minibüsler 24 bin 257, kamyonlar 21 bin 812, özel amaçlı taşıtlar 17 bin 649, kamyonetler 15 bin 758, otomobiller 13 bin 581 ve motosikletler 4 bin 913 kilometre yol yaptı.

Otomobil bazlı veriler 2015 ile 2025 yılları arasında karşılaştırıldığında, 2015'te 135 milyar 695 milyon kilometre olan toplam otomobil mesafesi, 2025 yılında yüzde 68 artışla 228 milyar 18 milyon kilometreye yükseldi.