3 Haziran borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 268,14 puan artarak 9.277,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9.077,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.077,01 puanı, en yüksek 9.299,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,98 değer kazancıyla 9.277,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 329,04 puan ve yüzde 3,30 kazançla 10.300,28 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,66, sanayi endeksi yüzde 2,60, hizmetler endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,72, holding endeksi yüzde 3,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 3,49 ile finansal kiralama faktoring oldu.

YARININ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Küresel piyasalarda, tarifelere ilişkin söylemler ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, yurt içinde beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin etkisiyle BIST 100'de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi çıkan enflasyon verisinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 350 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 216 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi de yüzde 43,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,0524, satışta 39,2089 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,0877, satışta 39,2443 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1380, sterlin/dolar paritesi 1,3530 ve dolar/yen paritesi 143,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 65,6 dolardan işlem görüyor.