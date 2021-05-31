Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.420,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile bilişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,56 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.506,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43’ü prim yaptı, 49’u geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ekonomistlerin birinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD ve İngiltere’de bugün piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.905,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 gerileyerek 516 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4930 lira, satışta 8,5271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5437 lira, satışta 8,5779 lira olarak belirlemişti.