5 Nisan 2021 BIST 100 görünümü… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,88 puan artarak 1.442,06 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.428,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.428,88, en yüksek 1.443,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.442,06 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 3,50 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,54 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 1.472,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 28’i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları TAŞ ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.571.204.400
|Koza Altın
|931.563.870
|Garanti Bankası
|867.894.139
|Gübre Fabrikaları
|774.590.736
|SASA Polyester
|603.021.828
|Odaş Elektrik
|500.292.302
|Şişe Cam
|496.183.087
|Türk Hava Yolları
|476.594.850
|Kardemir (D)
|453.797.261
|Petkim
|430.933.463
|ASELSAN
|426.422.373
|Ereğli Demir Çelik
|328.154.436
|Jantsa Jant Sanayi
|312.384.499
|İndeks Bilgisayar
|292.445.939
|Ford Otosan
|291.496.538
|Otokar
|250.800.953
|Vestel
|211.351.869
|Kervan Gıda
|205.019.119
|Koza Madencilik
|203.432.287
|Doğan Holding
|190.987.639
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- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|909,70
|827,00
|10,00
|Ege Gübre
|229,00
|208,20
|9,99
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|34,34
|9,96
|Verusa Holding
|66,00
|61,45
|7,40
|Doğuş Otomotiv
|32,12
|29,94
|7,28
|Gübre Fabrik.
|77,95
|73,00
|6,78
|Yataş
|16,11
|15,15
|6,34
|Bagfaş
|24,16
|22,74
|6,24
|Halk GMYO
|3,43
|3,23
|6,19
|Odaş Elektrik
|3,72
|3,51
|5,98
|İndeks Bilgisayar
|30,94
|29,38
|5,31
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|1,92
|5,21
|Türk Traktör
|220,40
|211,10
|4,41
|TAV Havalimanları
|21,86
|21,06
|3,80
|Aksa Enerji
|12,37
|11,93
|3,69
|Torunlar GMYO
|3,46
|3,34
|3,59
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|1,12
|3,57
|Pegasus
|76,20
|73,75
|3,32
|Çimsa
|21,54
|20,90
|3,06
|Akiş GMYO
|2,07
|2,01
|2,99
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,39
|4,49
|-2,23
|Albaraka Türk
|1,77
|1,81
|-2,21
|Konya Çimento
|1.133,50
|1.157,00
|-2,03
|Karsan Otomotiv
|4,09
|4,16
|-1,68
|Kartonsan
|68,80
|69,95
|-1,64
|Vestel
|36,20
|36,80
|-1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|10,50
|10,66
|-1,50
|Alarko GMYO
|26,30
|26,70
|-1,50
|İhlas Holding
|0,73
|0,74
|-1,35
|Alkim Kimya
|18,35
|18,59
|-1,29
|Deva Holding
|31,82
|32,14
|-1,00
|Brisa
|28,46
|28,72
|-0,91
|Bim Mağazalar
|70,45
|71,00
|-0,77
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,32
|-0,76
|Mavi Giyim
|47,32
|47,68
|-0,76
|Migros Ticaret
|38,00
|38,28
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|24,90
|-0,72
|Borusan Mannesmann
|28,12
|28,32
|-0,71
|Ege Endüstri
|1.610,70
|1.620,00
|-0,57
|Kerevitaş Gıda
|5,83
|5,86
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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