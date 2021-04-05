5 Nisan 2021 BIST 100 görünümü… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,88 puan artarak 1.442,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.428,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.428,88, en yüksek 1.443,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.442,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 3,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,54 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 1.472,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 28’i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları TAŞ ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 1.571.204.400 Koza Altın 931.563.870 Garanti Bankası 867.894.139 Gübre Fabrikaları 774.590.736 SASA Polyester 603.021.828 Odaş Elektrik 500.292.302 Şişe Cam 496.183.087 Türk Hava Yolları 476.594.850 Kardemir (D) 453.797.261 Petkim 430.933.463 ASELSAN 426.422.373 Ereğli Demir Çelik 328.154.436 Jantsa Jant Sanayi 312.384.499 İndeks Bilgisayar 292.445.939 Ford Otosan 291.496.538 Otokar 250.800.953 Vestel 211.351.869 Kervan Gıda 205.019.119 Koza Madencilik 203.432.287 Doğan Holding 190.987.639

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 909,70 827,00 10,00 Ege Gübre 229,00 208,20 9,99 Fenerbahçe Futbol 37,76 34,34 9,96 Verusa Holding 66,00 61,45 7,40 Doğuş Otomotiv 32,12 29,94 7,28 Gübre Fabrik. 77,95 73,00 6,78 Yataş 16,11 15,15 6,34 Bagfaş 24,16 22,74 6,24 Halk GMYO 3,43 3,23 6,19 Odaş Elektrik 3,72 3,51 5,98 İndeks Bilgisayar 30,94 29,38 5,31 Emlak Konut GMYO 2,02 1,92 5,21 Türk Traktör 220,40 211,10 4,41 TAV Havalimanları 21,86 21,06 3,80 Aksa Enerji 12,37 11,93 3,69 Torunlar GMYO 3,46 3,34 3,59 İhlas Gayrimenkul 1,16 1,12 3,57 Pegasus 76,20 73,75 3,32 Çimsa 21,54 20,90 3,06 Akiş GMYO 2,07 2,01 2,99

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,39 4,49 -2,23 Albaraka Türk 1,77 1,81 -2,21 Konya Çimento 1.133,50 1.157,00 -2,03 Karsan Otomotiv 4,09 4,16 -1,68 Kartonsan 68,80 69,95 -1,64 Vestel 36,20 36,80 -1,63 Selçuk Ecza Deposu 10,50 10,66 -1,50 Alarko GMYO 26,30 26,70 -1,50 İhlas Holding 0,73 0,74 -1,35 Alkim Kimya 18,35 18,59 -1,29 Deva Holding 31,82 32,14 -1,00 Brisa 28,46 28,72 -0,91 Bim Mağazalar 70,45 71,00 -0,77 Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76 Mavi Giyim 47,32 47,68 -0,76 Migros Ticaret 38,00 38,28 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 24,72 24,90 -0,72 Borusan Mannesmann 28,12 28,32 -0,71 Ege Endüstri 1.610,70 1.620,00 -0,57 Kerevitaş Gıda 5,83 5,86 -0,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)