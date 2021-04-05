5 Nisan 2021 piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,83 değer kazanarak günü 1.442,06 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 450 bin 250 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 3,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,54 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 1.472,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66’sı prim yaptı, 28’i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları TAŞ ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ın, IMF ile Dünya Bankası’nın gerçekleştirdiği Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte yapacakları konuşmanın da yatırımcıların gündeminde olacağını belirtti.

Veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Çin’de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi’nde işsizlik oranı, ABD’de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.731,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 450 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1337 lira, satışta 8,1663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0305 lira, satışta 8,0627 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,77’den, bileşik getirisi de yüzde 18,56’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1813, sterlin/dolar paritesi 1,3905, dolar/yen paritesi de 110,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,98 düşüşle 62,65 dolardan işlem görüyor.