ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişme, ATP GSYO'nun büyüme stratejileri ve girişim sermayesi alanındaki faaliyetleri için finansman kaynağı oluşturuyor.

Onaya bağlı olarak, ATP GSYO'nun sermayesi 60 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltilerek, 65 milyon adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcılara satılması gerçekleştirilecek.

Elde edilecek toplam 765,2 milyon liralık kaynağın, 65 milyon lirası sermaye olarak, 700,2 milyon lirası ise emisyon primi olarak kayıtlara geçecek. Kaynak, şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı girişim stratejilerine ivme kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, onayın, ATP GSYO'nun uzun vadeli yatırım vizyonu açısından stratejik eşik niteliği taşıdığını belirtti.

Gelişmenin, yalnızca ATP GSYO'nun finansal kapasitesini artırmakla kalmadığını aktaran Cinali, "Aynı zamanda girişim yatırımları alanında yenilikçi ve rekabet potansiyeli taşıyan şirketleri destekleme yönündeki hedefimize ivme kazandırıyor. Bu süreci, ATP'nin sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yatırımcılarımızın desteğiyle, portföyümüzü genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.