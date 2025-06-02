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ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında nitelikli yatırımcılara yapılacak pay ihracını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayladı.

02 Haziran 2025 | 13:48
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gelişme, ATP GSYO'nun büyüme stratejileri ve girişim sermayesi alanındaki faaliyetleri için finansman kaynağı oluşturuyor.

Onaya bağlı olarak, ATP GSYO'nun sermayesi 60 milyon liradan 125 milyon liraya yükseltilerek, 65 milyon adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcılara satılması gerçekleştirilecek.

Elde edilecek toplam 765,2 milyon liralık kaynağın, 65 milyon lirası sermaye olarak, 700,2 milyon lirası ise emisyon primi olarak kayıtlara geçecek. Kaynak, şirketin teknoloji ve inovasyon odaklı girişim stratejilerine ivme kazandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, onayın, ATP GSYO'nun uzun vadeli yatırım vizyonu açısından stratejik eşik niteliği taşıdığını belirtti.

Gelişmenin, yalnızca ATP GSYO'nun finansal kapasitesini artırmakla kalmadığını aktaran Cinali, "Aynı zamanda girişim yatırımları alanında yenilikçi ve rekabet potansiyeli taşıyan şirketleri destekleme yönündeki hedefimize ivme kazandırıyor. Bu süreci, ATP'nin sürdürülebilir büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Yatırımcılarımızın desteğiyle, portföyümüzü genişleterek şirketimizin uzun vadeli büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararını değiştirdi, yeni rakam ve tarihi duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti
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İLERİ
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