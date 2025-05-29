Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 23.933,23 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybıyla 8.716,45 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.779,72 puana indi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer değer kaybederek 39.982,97 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,664 artışla 1,137 seviyesinden işlem gördü.
ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararı sonrasında artan risk iştahının azalmasıyla, Avrupa borsaları günü negatif seyirle tamamladı.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile tahminden az daraldı.