Enflasyona endeksli bononun çıkmaması sonrasında, bankalardan mevduat çıkışı yaşanmadı. Bu süreç değişene kadar kârların iyi geleceği, bunun hisse fiyatlarına da pozitif yansıyacağı öngörülüyor.

Kurdaki volatilite sermaye rasyoları için risk oluşturuyor. En çok Garanti, Akbank, YKB öneriliyor. Borsa İstanbul’da (BİST), 2022 yılı ilk çeyrek bilanço döneminin tamamlanmasıyla şirket finansallarına ilişkin değerlendirme ve analizler yakından takip ediliyor.

Biz de bir önceki sayımızda finans dışı şirketlerin bilançolarını incelemiştik. Bu sayımızda ise rotamızı bankalara çevirdik ve bankaların ilk çeyrek finansal sonuçlarını analiz ettik.

Tablomuzda 20 önemli bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2022 ilk çeyrek sonuçlarını, yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde inceleyebilirsiniz.

Buna ek olarak bankacılık sektörüne ilişkin güncel verilerden hareketle önümüzdeki sürece dair beklentileri de inceledik.

Yine BİST-100’deki ağırlığıyla borsanın seyrinde de oldukça önemli bir yere sahip olan ve son dönemde atağa geçerek BİST’teki yükselişin adeta dinamosu görevi gören banka hisselerindeki son durumu da haberimizde mercek altına aldık.

Dörtönemli aracı kurumun banka hisselerindeki güncel önerilerini ve hedef fiyatlarını da görebilirsiniz.

Bu noktada Garanti BBVA, Akbank ve Yapı Kredi Bankası (YKB), dört kurumun da ‘alım’ önerdiği bankalar olarak öne çıkıyor. Onları İş Bankası ve TSKB izliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.