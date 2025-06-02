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Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100

SPK'nın 30 Mayıs tarihli son bültenine göre bedelsiz sermaye artırımı onayı gelmişti...

02 Haziran 2025 | 09:51
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı.

Şirketten yapılan bildirim şöyle:
"Şirketimiz , mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin kar payından %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız".
 

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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
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