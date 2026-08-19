Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DNISI), %334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DNISI)
• %334,31733 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
• Sermaye: 119.728.125 TL’den 520.000.000 TL’ye
• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2026
• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,485 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), %400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)
• %400 Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından Bedelsiz Sermaye Artırımı
• Sermaye: 80.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye
• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2026
• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 22,62 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)