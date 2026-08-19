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  • Bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında düzeltme var

Bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'da Dinamik Isı (DNISI) ve Orge Enerji (ORGE) paylarında bedelsiz sermaye artırımı hak kullanımı nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleşti.

Ekonomist
Ekonomist
Bedelsiz sermaye artırımı yapan iki hissenin fiyatında düzeltme var

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DNISI), %334,31733 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

• %334,31733 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
• Sermaye: 119.728.125 TL’den 520.000.000 TL’ye
• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2026
• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,485 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE), %400 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE)

• %400 Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından Bedelsiz Sermaye Artırımı
• Sermaye: 80.000.000 TL’den 400.000.000 TL’ye
• Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 19 Ağustos 2026
• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 22,62 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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