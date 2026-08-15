ARA
DOLAR
47,84
0,10%
DOLAR
EURO
55,38
0,31%
EURO
ALTIN
6627,39
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Lojistik şirketi sermaye artırımı başvurusunu geri çekti

Lojistik şirketi sermaye artırımı başvurusunu geri çekti

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik (RYSAS), daha önce yaptığı bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurularından vazgeçti. Şirket, güçlü mali yapısı ve likiditesini gerekçe göstererek başvuruların geri çekilmesi için SPK’ya müracaat etti.

Ekonomist
Ekonomist
Lojistik şirketi sermaye artırımı başvurusunu geri çekti

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS), daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurularını geri çekme kararı aldı.

Yönetim Kurulu, şirketin güçlü mali yapısı ve mevcut likidite durumunun yeterli olduğunu belirterek bedelli sermaye artırımından vazgeçildiğini bildirdi. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı süreçleri eş zamanlı planlandığı için tüm süreç iptal edildi. 

Şirket, 24 Ekim 2025 ve 20 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu kararlarını iptal ettiğini ve SPK nezdindeki dosyanın işlemden kaldırılması talebini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. 

Şirketin bu kararı, kısa vadede ek bir dış finansman ihtiyacı duymadığı ve operasyonel nakit akışının mevcut projeleri sürdürmek için yeterli olduğu şeklinde değerlendiriliyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL