Lojistik şirketi sermaye artırımı başvurusunu geri çekti

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS), daha önce Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurularını geri çekme kararı aldı.

Yönetim Kurulu, şirketin güçlü mali yapısı ve mevcut likidite durumunun yeterli olduğunu belirterek bedelli sermaye artırımından vazgeçildiğini bildirdi. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı süreçleri eş zamanlı planlandığı için tüm süreç iptal edildi.

Şirket, 24 Ekim 2025 ve 20 Nisan 2026 tarihli yönetim kurulu kararlarını iptal ettiğini ve SPK nezdindeki dosyanın işlemden kaldırılması talebini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Şirketin bu kararı, kısa vadede ek bir dış finansman ihtiyacı duymadığı ve operasyonel nakit akışının mevcut projeleri sürdürmek için yeterli olduğu şeklinde değerlendiriliyor.