Kapeks Kimya halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) paylarının halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Şirket payları için talep toplama işlemleri, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Pay başına halka arz fiyatı 94,00 TL olarak belirlenirken, satışa sunulan 25 milyon 100 bin TL nominal değerli payın tamamı satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 359 milyon 400 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda toplam 519 bin 675 yatırımcıdan, satışa sunulan payların 2,98 katına denk gelen 74 milyon 837 bin 212 TL nominal değerli pay talebi geldi. Dağıtım sonucunda ise 518 bin 750 yatırımcıya pay verildi.

Yatırımcı grupları bazında en yüksek talep, tahsisat tutarının 14,57 katıyla yüksek başvurulu bireysel yatırımcılardan geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan 5,06 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 1,94 kat, yurt içi bireysel yatırımcılardan ise 1,20 kat talep toplandı.

Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 12 milyon 550 bin TL nominal değerli pay verilerek toplam payların yüzde 50’si tahsis edildi. Bu grupta 518 bin 652 yatırımcı talepte bulunurken, 517 bin 764 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara 1 milyon 255 bin TL nominal değerli pay verilerek toplam payların yüzde 5’i dağıtıldı. Bu kategoride 900 yatırımcıdan talep gelirken 898 yatırımcıya pay tahsis edildi.

Yurt içi kurumsal yatırımcılara 6 milyon 275 bin TL nominal değerli pay verilerek halka arzın yüzde 25’i, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 5 milyon 20 bin TL nominal değerli pay verilerek halka arzın yüzde 20’si tahsis edildi. Yurt içi kurumsal tarafta 115 yatırımcıdan talep gelirken 80 yatırımcıya, yurt dışı kurumsal tarafta ise talepte bulunan 8 yatırımcının tamamına pay dağıtıldı.

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Halka arzda bireysel yatırımcılara yapılan dağıtımda azami 40 adet pay verildi. Oransal dağıtımın gerçekleşme oranı ise yüzde 6,86 olarak açıklandı. Halka arz sonuçlarına göre payların yüzde 5’inden fazlasını alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmadığı belirtildi.