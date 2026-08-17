Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı. KLSYN için 17 Ağustos 2026 tarihinde pay başına brüt 0,1500000 TL, PLTUR için ise ilk taksit kapsamında pay başına brüt 0,6087844 TL ödeme bulunuyor.



Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,15 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,1275 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 15,93 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6087844 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,5174667 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 20,051 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)