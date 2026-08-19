Sahte işletme adı, engellenen yorum, yanıltıcı görsel: Ticaret Bakanlığından yanıltıcı reklamlara milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Rekabet Kurulu, 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen son toplantısında, mevzuata aykırı bulunan 87 dosya hakkında toplam 32 milyon 683 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, 2026 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceleyerek aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218 milyon 478 bin TL idari para cezası uyguladı.

2026 yılının ilk sekiz ayında yaklaşık 26 bin başvuru değerlendirildi

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirildiği ve toplam 218 milyon 478 bin TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, tüketici güvenini zedeleyen ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik inceleme ve denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Reklam Kurulunun 13 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 372’nci toplantısında 105 dosya görüşülmüş, mevzuata aykırı bulunan 87 dosya hakkında toplam 32.683.631 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Böylece 2026 yılının ilk sekiz ayında, yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tüketicileri aldatıcı ve mevzuata aykırı nitelikteki reklamlar ile haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplam 218.478.014 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketici yorumlarının haksız gerekçelerle yayınlanmamasına idari para cezası uygulandı."

Tüketici yorumunu engelleyen şirkete milyonluk ceza

Ayrıca toplantıda tüketici yorumlarının yayımlanmama konusunun da ele alındığı, bazı sorumlulukların tüketiciye yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ise 2.167.412 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği şöyle ifade edildi:

"Reklam Kurulunun 372’nci toplantısında tüketici yorumlarının yayınlanmaması konusu da ele alınmıştır.

Satın alınan ürün hakkında tüketici tarafından yapılan yorumun, somut bir açıklama yapılmaksızın şirket tarafından belirlenen kurallara aykırı olduğu yönündeki genel bir gerekçeyle internet sitesinde yayınlanmaması haksız ticari uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Tüketici değerlendirmesinin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisi altında yayınlanmasının mümkün olmasına rağmen bu sorumluluğun tüketiciye yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirket hakkında 2.167.412 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti."

Sahte işletme adı kullananlara yaptırım

Tek bir restoran bulunmasına rağmen çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanılması nedeniyle idari yaptırım uygulandığı, ayrıca yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle de para cezası verildiği kaydedildi:

"Reklam Kurulunda görüşülen bir diğer dosyada, fiilen tek bir restoran bulunmasına rağmen çevrim içi yemek siparişi platformlarında çok sayıda farklı işletme adı ve sahte adres kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu uygulama ile tüketiciler nezdinde birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği yönünde izlenim oluşturulduğu, üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicilerin yanıltıldığı ve söz konusu uygulamanın haksız rekabete yol açtığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili iki şirket hakkında mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir."

Yanıltıcı ürün görseline idari para cezası

Satışa sunulan bir ürünün ambalajında, içeriğinde daha düşük oranda bulunan bileşenlerin ön plana çıkarıldığı, en yüksek oranda bulunan bileşene ise görsel sunumda yer verilmediği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı:

"Reklam Kurulunda görüşülen bir diğer dosyada, “çerez tatlısı” adıyla satışa sunulan bir ürünün ambalajında fındık, Antep fıstığı ve kayısı çekirdeği görsellerinin ön plana çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Ürünün içeriğinde yüzde 4 oranında fındık, yüzde 3 oranında Antep fıstığı ve yüzde 3 oranında kayısı çekirdeği bulunmasına rağmen, ürünün yüzde 49,5 oranında yer fıstığı içerdiği ve yer fıstığının ambalajdaki görsel sunumda yer almadığı belirlenmiştir.

Ürün içeriğinde çok daha düşük oranlarda bulunan bileşenlerin ambalaj üzerindeki görseller ve ambalajın genel tasarımı aracılığıyla belirgin şekilde ön plana çıkarılmasına karşın, üründe en yüksek oranda bulunan yer fıstığının görsel sunumda yer almamasının tüketicilerde ürünün içeriği ve bileşenlerin oranları hakkında gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturabileceği değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, ilgili uygulama mevzuata aykırı bulunarak idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasının sağlanması ve adil rekabet ortamının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü denetim ve yaptırım çalışmalarını aralıksız sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."