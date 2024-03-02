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  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (26 Şubat- 1 Mart 2024)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (26 Şubat- 1 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,96 kayıpla tamamladı. Bu hafta Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Vestel Elektronik'te yaşandı.

02 Mart 2024 | 12:27
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (26 Şubat- 1 Mart 2024)

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,66 kayıpla 8.552,16 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 artışla 15.039,19 puan, Mali Endeksi yüzde 3,21 azalışla 9.651,92 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,44 düşüşle 14.409,35 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,48 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama'yı yüzde 23,68 ile Bera Teknoloji, yüzde 19,25 ile Konya Çimento izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,44 ile Vestel Elektronik, yüzde 11,93 ile Yeo Teknoloji Enerji ve 10,57 ile Akçansa Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 419 milyar 944 milyon lirayla Koç Holding, 383 milyar 295 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 355 milyar 717 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

 

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