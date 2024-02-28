20 kurum 56 hisse öneriyor

Son güncellemelerle birlikte 20 kurumun model portföyünde 56 hisse yer alıyor. En çok önerilen hisseler ise Turkcell, BİM Mağazalar, YKB, THY ve TAV Havalimanları olarak sıralanıyor.

Son haftalarda oldukça pozitif tablo çizen BİST-100, 9.000 sınırını aşmayı başardı. Borsadaki bu hareketli süreç; portföylerde hisse değişimlerini de beraberinde getiriyor. Biz de hem BİST-100’de son bir yıllık zirve seviyesine en yakın ve en uzak noktada olan ilk 15’er hisseyi hem de 20 kurumun portföyündeki en güncel hisseleri araştırdık.

20 kurum 56 hisse için ‘al’ derken en çok önerilen hisseler, 13 kurumun portföyündeki Turkcell ve 12 kurumun portföyündeki BİM Mağazalar oldu. Bu iki hisseyi dokuz kurumla Yapı Kredi (YKB) ve THY, sekiz kurumla TAV Havalimanları takip etti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.