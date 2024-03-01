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Borsanın yeni şirketi Oba Makarna'nın temettü hedefini anlattı

Oba Makarna, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Özgüçlü, törende temettü hedeflerini paylaştı.

01 Mart 2024 | 15:21
Son Güncellenme: 01 Mart 2024 | 15:25
Borsanın yeni şirketi Oba Makarna'nın temettü hedefini anlattı

Oba Makarna, 22-23 Şubatta gerçekleşen talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen yoğun katılımla tamamlayarak, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da, "OBAMS" koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul’da düzenlenen Oba Makarna Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü, Oba Makarna Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Özgüçlü, Oba Makarna Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ÜNLÜ Menkul Değerler, Ziraat Yatırım ve QNB Finansinvest yetkilileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

1 "Oba Makarna, sektöründe lider bir kuruluş"

"Oba Makarna, sektöründe lider bir kuruluş" Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, Oba Makarnacılık'ın yarım yüz yılı aşkın tecrübesi ile dünya standartlarında üretim yapan, en büyük makarna ihracatçısı olarak ISO 500 şirketleri arasında yer alan, modern üretim tesisleri, güçlü teknolojik altyapısı ve AR-GE'siyle sektöründe lider bir kuruluş olduğunu belirtti. Ergun, "Halka arz gelirini yatırımlarında ve büyümesinde kullanacaktır. Şirketin büyümesinin finansmanını Sermaye Piyasaları yoluyla sağlamayı tercih ettikleri için, şirketin değerli yöneticilerini bu stratejik karardan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha, tüm sanayicilerimizi yatırımlarını, büyümesini, ihracatını, üretimini finanse etmek üzere sermaye piyasalarına ve borsamıza davet ediyorum. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Oba Makarnacılık’a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

2 ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI Oba Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Özgüçlü de köklü şirket tarihlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktıklarını vurguladı. Özgüçlü, Türkiye'nin dünyanın üçüncü büyük makarna üreticisi konumunda yer aldığını söyleyerek, Oba Makarna olarak Türkiye üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Oba Makarna'yı sadece Türkiye'nin değil, makarna sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri arasında olmasını sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Özgüçlü, konuşmasına şöyle tamamladı: "Oba Makarna olarak, Gaziantep ve Hendek'teki fabrikalarımızda günlük yaklaşık 3 bin ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturuyoruz. 1200 üzerinde çalışanımızla ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam ediyoruz. Küresel ölçekte sektörümüzün kilit bir aktörü olma hedefimiz doğrultusunda, yatırımlarımıza devam edeceğimizin teminatını tüm yatırımcılarımıza vermek isterim.

3 HALKA ARZ GELİRİYLE...

HALKA ARZ GELİRİYLE... Yatırım seven bir şirket olarak halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, işletme sermayemizi güçlendirmenin yanı sıra, ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımlarımızı hızla gerçekleştireceğiz. Köklerimizden aldığımız güç ve yatırımcılarımızın desteğiyle gelecekte de şeffaf, kurumsal, halka açık bir şirket olarak büyümemizi sürdürmek istiyoruz.

4 TEMETTÜ HEDEFİ

TEMETTÜ HEDEFİ Tüm ortaklarımıza verdiğimiz dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 10'unu dağıtma taahhüdümüz doğrultusunda ise Borsa İstanbul'un temettü verimliliği yüksek şirketleri arasında yer almayı hedefliyoruz. Türkiye'deki yerli üretici olarak liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmaya ve markamıza değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz."
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