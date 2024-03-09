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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,64 kazançla tamamladı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Borusan Yatırım ve Pazarlama'da yaşandı.

09 Mart 2024 | 11:26
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Mart 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.

Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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