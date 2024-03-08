Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti.
08 Mart 2024 | 23:30
Son Güncellenme: 08 Mart 2024 | 23:41
- BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.
- Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.
- Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya, avro yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı.
- Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.