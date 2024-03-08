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Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti.

08 Mart 2024 | 23:30
Son Güncellenme: 08 Mart 2024 | 23:41
Bu hafta yatırım araçlarının performansı
  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.
  • Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 1,29 değer kazanarak 31,9620 liraya, avro yüzde 3,33 artışla 35,0400 liraya yükseldi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. 
  • Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,32 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.
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  • ALTIN GRAM - TL 2236,23 1,22%
  • ALTIN ONS 2178,08 0,9%
  • BIST 100 9155,32 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,065 -0,684%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34949 0,26785%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,177 0,6091%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,9339 0,3298%
  • EURO/DOLAR 1,0938 -0,0804%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9876 -0,0683%
  • STERLIN/DOLAR 1,28514 0,33493%
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