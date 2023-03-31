BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.3.2023)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 38.13 ile Kiler Holding ve yüzde 11.40 ile Europen Endüstri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14.74 ve yüzde -14.23 ile Oyak Çimento ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 20.16 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 14.87 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.28 azalışla 4,896 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 256 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 51.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 41.90 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.02 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4,971 ve 5,045 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4,851 ve 4,806 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.48 baz puan azalarak yüzde 28.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 12.37 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU GRUBU HOLDİNG

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 100 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 89.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 97.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 89.50-87.00

Satım aralığı: 97.00-98.00

Yabancı Payı (%) : 23.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 65.95 seviyesinin altındaki kapanışlar, 62.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 65.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 73.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 62.00-53.50

Satım aralığı: 73.00-79.50

Yabancı Payı (%) : 16.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.00 puan arttı.

ASELSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 52.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 55.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 49.75-47.50

Satım aralığı: 55.50-56.50

Yabancı Payı (%) : 27.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 139.9 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 141.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 153.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 141.00-135.00

Satım aralığı: 153.00-154.00

Yabancı Payı (%) : 42.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 4682.9 seviyesinin altındaki kapanışlar, 4520.00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 4682.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5010.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4,520.00-4,460.00

Satım aralığı: 5,010.00-5,260.00

Yabancı Payı (%) : 8.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 27.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.50-26.25

Satım aralığı: 30.00-31.25

Yabancı Payı (%) : 24.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.

FORD OTOSAN



DİRENÇTE ZORLANDI

575.5-610.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 598 seviyesinin altında kapanışlarda 590.00 seviyesine gerileyebilir. 605.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 605.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 590.00-545.00

Satım aralığı: 605.00-645.00

Yabancı Payı (%) : 39.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.214.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 188.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 217.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 188.00-178.00

Satım aralığı: 217.00-241.00

Yabancı Payı (%) : 5.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

HEKTAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 28.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 30.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.25-26.00

Satım aralığı: 30.75-33.00

Yabancı Payı (%) : 18.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.

İŞ GMYO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.00-9.00

Satım aralığı: 10.20-10.70

Yabancı Payı (%) : 10.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

MİGROS TİCARET



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

173.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 162.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 168.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 173.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 162.00-148.00

Satım aralığı: 173.00-183.00

Yabancı Payı (%) : 37.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO



DÜŞÜŞTE

40.86 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 40.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-27.75

Satım aralığı: 40.75-41.00

Yabancı Payı (%) : 3.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

PETKİM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.30-13.30

Satım aralığı: 15.20-16.10

Yabancı Payı (%) : 9.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

PEGASUS



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 491.4 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 445.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 487.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 445.00-435.00

Satım aralığı: 487.50-495.00

Yabancı Payı (%) : 31.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 78.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 73.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 75.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 73.00-71.50

Satım aralığı: 78.00-79.00

Yabancı Payı (%) : 45.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

TURKCELL



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

33.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.25-30.00

Satım aralığı: 32.25-34.25

Yabancı Payı (%) : 73.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 121.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 116.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 131.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 116.00-115.00

Satım aralığı: 131.00-138.00

Yabancı Payı (%) : 31.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.









































