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Edip Üçok
EKONOMİST YAZARI Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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Bu hafta 5 şirket temettü ödemesi yapacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 26-30 Ekim haftasında Osmanlı Menkul Değerler, Servet GYO, Meditera Tıbbi Malzemeler, Merit Turizm ve Desa Deri olmak üzere 5 şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

Bu hafta 5 şirket temettü ödemesi yapacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da Ekim ayının son haftasında temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde olacak. 

Beş şirketin gerçekleştireceği nakit kar payı ödemelerinde hak kullanım tarihleri 26-30 Ekim arasında değişirken, ödemeler 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

 

1 Osmanlı Menkul Değerler (OSMEN)

Osmanlı Menkul Değerler (OSMEN)

Şirket, üçüncü taksit kapsamında pay başına 0,0423505 TL net temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 26 Ekim, ödeme tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak açıklandı.

2 Servet GYO (SRVGY)

Servet GYO (SRVGY)

Şirket pay başına 0,0769230 TL net ödeme yapacak. Temettü için hak kullanım tarihi 26 Ekim, ödeme tarihi 30 Ekim 2026 olacak.

3 Meditera Tıbbi Malzemeler (MEDTR) i

Meditera Tıbbi Malzemeler (MEDTR) i

Şirket pay başına 0,0964285 TL net temettü dağıtacak. Şirketin hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 2 Kasım 2026 olarak açıklandı.

4 Merit Turizm (MERIT)

Merit Turizm (MERIT)

Şirket yatırımcılarına pay başına 0,85 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin temettü hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi ise 2 Kasım 2026 olarak belirlendi.

5 Desa Deri (DESA)

Desa Deri (DESA)

Şirket pay başına 0,0816326 TL net ödeme yapacak. Temettü için hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi 3 Kasım 2026 olarak belirlendi.
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Edip Üçok
EKONOMİST YAZARI Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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