Bu hafta 5 şirket temettü ödemesi yapacak (26-30 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da Ekim ayının son haftasında temettü ödemeleri yatırımcıların gündeminde olacak.
Beş şirketin gerçekleştireceği nakit kar payı ödemelerinde hak kullanım tarihleri 26-30 Ekim arasında değişirken, ödemeler 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
1 Osmanlı Menkul Değerler (OSMEN)
Şirket, üçüncü taksit kapsamında pay başına 0,0423505 TL net temettü ödeyecek. Hak kullanım tarihi 26 Ekim, ödeme tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak açıklandı.
2 Servet GYO (SRVGY)
Şirket pay başına 0,0769230 TL net ödeme yapacak. Temettü için hak kullanım tarihi 26 Ekim, ödeme tarihi 30 Ekim 2026 olacak.
3 Meditera Tıbbi Malzemeler (MEDTR) i
Şirket pay başına 0,0964285 TL net temettü dağıtacak. Şirketin hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 2 Kasım 2026 olarak açıklandı.
4 Merit Turizm (MERIT)
Şirket yatırımcılarına pay başına 0,85 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin temettü hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi ise 2 Kasım 2026 olarak belirlendi.