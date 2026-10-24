Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:

-Şirketimiz Katar NFPS Comp-5 Offshore projesi kapsamında ekipmanların Umman'ın Duqm Limanı'nda tahmil ve tahliye işlemlerinin yapılması ve Mina Limanı'na taşınması hizmetlerine ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 1 ay sürecek olup, toplam sözleşme bedeli 2.815.000 USD'dir.

-Şirketimiz, Katar'ın Ras Laffan bölgesinde bulunan hasar gören LNG tesislerinin yenilenme çalışmaları kapsamında, 2.200 ton ve 800 ton kapasiteli paletli vinçler ile ağır kaldırma hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 3 ay sürecek olup, toplam sözleşme bedeli 2.100.000 USD'dir.

-Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde önde gelen bir imalat tesisi olan Eversendai Offshore arasında; Ras Al Khaimah kentindeki Dragados Projesine yönelik mobil vinç ve paletli vinç hizmetlerinin sağlanması konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 2 yıl sürecek olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.400.000 USD'dir.