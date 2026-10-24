Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BMSTL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisinden toplam 1.440.620 ABD Doları tutarında yeni sipariş almıştır. Söz konusu sipariş, şirketimizin yüksek katma değerli çelik tel ürün grubuna ilişkin olup, şirketimizin katma değerli ürün segmentindeki faaliyetlerine ve sektörel müşteri portföyünü güçlendirmesine katkı sağlayacaktır.
2 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçi müşterilerden toplam 111.719.627 TL tutarında yeni sipariş almıştır. Sevkiyatların 2026 yılı Kasım ayında başlaması öngörülmektedir.
3 RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (RNPOL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile LEVPA AKRİLİK LEVHA İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında, akrilik levha ve solid levha ürün gruplarında fason üretim yapılmasına yönelik iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında ilk aşamada toplam 300 ton üretim planlanmakta olup, tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile üretim miktarının toplam 600 tona kadar artırılması öngörülmektedir. Üretimlerin Ocak 2027'ye kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
4 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz Katar NFPS Comp-5 Offshore projesi kapsamında ekipmanların Umman'ın Duqm Limanı'nda tahmil ve tahliye işlemlerinin yapılması ve Mina Limanı'na taşınması hizmetlerine ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 1 ay sürecek olup, toplam sözleşme bedeli 2.815.000 USD'dir.
-Şirketimiz, Katar'ın Ras Laffan bölgesinde bulunan hasar gören LNG tesislerinin yenilenme çalışmaları kapsamında, 2.200 ton ve 800 ton kapasiteli paletli vinçler ile ağır kaldırma hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 3 ay sürecek olup, toplam sözleşme bedeli 2.100.000 USD'dir.
-Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde önde gelen bir imalat tesisi olan Eversendai Offshore arasında; Ras Al Khaimah kentindeki Dragados Projesine yönelik mobil vinç ve paletli vinç hizmetlerinin sağlanması konusunda sözleşme imzalamıştır. Söz konusu proje 2 yıl sürecek olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 3.400.000 USD'dir.
5 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
%100 bağlı ortağımız Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş ile yurtiçinde yerleşik kurumsal bir şirket arasında, Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali ve Enerji Nakil Hattı'nın anahtar teslim kurulumu kapsamında, 23.445.000,00 ABD Doları + KDV tutarında "Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali ve Enerji Nakil Hattı Anahtar Teslim Kurulum ve Pay Devri Sözleşmesi" imzalanmış ve ilk avans ödemesi tahsil edilmiştir. İlgili Projenin, Proje Geliştirme Çalışmaları tamamlanmış olup 2027 yılında devreye alınması planlanmaktadır.
6 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içinde faaliyet gösteren bir firma arasında, transfer arabalarının üretimi ve teslimatına ilişkin olarak 765.000 Avro (KDV hariç) tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında üstlenilen işin teslimatının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
7 ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SARAE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Şa-Ra Enerji A.Ş.'nin grup şirketi Şa-Ra Teknoloji A.Ş. ile kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, yurtdışında yerleşik bir müşteri ile yaklaşık EUR 31.000.000,- (yaklaşık 1.726.000.000,- TL) tutarında yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşmenin 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
8 SMARTİKS YAZILIM A.Ş. (SMART)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Smartiks Yazılım A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. arasında imzalanan Bilgi Teknolojileri Destek Hizmet sözleşmenin ek protokolü devreye alınarak 28.000.000 TL (KDV hariç) bedelle 31.12.2026 tarihine kadar uzatılmıştır. İşbu sözleşme 01.12.2022 tarihinde imzalanan Ana Sözleşmenin ayrılmaz bir eki olup, 22.10.2026 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.