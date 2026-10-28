Borsada işlem gören ŞA-RA Enerji 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., 30 Eylül 2026 tarihli konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirketin 2026 yılının ocak–eylül dönemindeki satış geliri, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 5,91 milyar TL’ye kıyasla yüzde 60,8 artarak 9,51 milyar TL oldu. Brüt kârı yüzde 53,5 yükselişle 2,14 milyar TL’ye ulaşan ŞA-RA Enerji’nin net dönem kârı 949,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin paylaştığı hesaplamaya göre dokuz aylık faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 1,63 milyar TL oldu.

Şirketin işletme faaliyetlerinden nakit akışı, geçen yılın aynı dönemindeki eksi 1,49 milyar TL seviyesinden 796,8 milyon TL pozitife döndü. ŞA-RA Enerji’nin detaylı finansal tablolarına Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Yurt içi sözleşme ve siparişlerle iş portföyünü genişletti

ŞA-RA Enerji, yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi pazarda yeni sözleşme ve siparişler duyurdu. Şirket, ağustos ayında yaklaşık 318,8 milyon TL tutarında yurt içi satış siparişi ve yaklaşık 2,94 milyar TL değerinde yurt içi elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesi açıkladı.

Eylül ayında ise grup şirketi Şa-Ra Teknoloji Tesis A.Ş.’nin yurt içinde üstlendiği enerji iletim hattı inşaatı projesi kapsamında 950,6 milyon TL tutarında enerji iletim hattı malzeme siparişi alındığını duyurdu. Bu siparişe ilişkin teslimatların 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Moldova ve Mısır’da yeni sözleşmelerle uluslararası proje portföyünü genişletti

ŞA-RA Enerji, uluslararası faaliyetleri kapsamında temmuz ayında grup şirketiyle kurduğu iş ortaklığı bünyesinde, Moldova Elektrik İletim Sistemi Operatörü Moldelectrica ile yaklaşık 17,6 milyon Euro tutarında Balti–Suceava 400 kV Enerji İletim Hattı Projesi sözleşmesi imzaladı. Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) finansman desteğiyle hayata geçirilecek projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

Üçüncü çeyrek sonrasında, ekim ayında açıklanan yeni iş ilişkisiyle şirketin uluslararası proje portföyüne Mısır’da bir sözleşme daha eklendi.

ŞA-RA Enerji’nin grup şirketiyle oluşturduğu iş ortaklığı bünyesinde imzalanan yüksek gerilim elektrik iletim hattı inşaatı sözleşmesinin bedeli yaklaşık 31 milyon Euro olarak açıklandı. Sözleşmenin duyuru tarihindeki TL karşılığı yaklaşık 1,73 milyar TL olup projenin 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.