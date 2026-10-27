Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) ve Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1134453 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0964285 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 17,017 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,0000000 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,8500000 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 12,04 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)