Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Açıklamaya göre, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) ve Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0498242 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0423505 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 4,750 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0769230 TL (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Pay Başına Net Temettü: 0,0769230 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 1,773 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)