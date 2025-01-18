ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 45,13494 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 40,99987 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,3398 azalışla 9866,73 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 278,49 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 85,91810 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 51,06004 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,76764 seviyesinde olduğu görülüyor.



Aşağı yönlü hareketlerde 9,774,85 ve 9,682,97 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,918,68 ve 9,970,63 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36,30170 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

175,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 147,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 171,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 147,00-133,00

Satım aralığı: 195,00-206,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,035 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 91,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 89,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 92,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 89,50-89,00

Satım aralığı: 92,50-94,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,018 puan azaldı.



ARÇELİK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 129,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 118,10 seviyesine doğru gerileyebilir. 129,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 139,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 124,00-121,00

Satım aralığı: 139,00-141,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,039 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



GÜÇ KAYBEDİYOR

532 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 462,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 504 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 462,50-427,50

Satım aralığı: 505,00-520,00

Endeks Ağırlığı (%): 6,81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,035 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

429,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 402,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 413,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 402,50-392,50

Satım aralığı: 425,00-445,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

47,62 - 50,55 aralığında hareket eden hisse 50,5 seviyesinin altında kapanışlarda 48,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 52,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,50-48,50

Satım aralığı: 50,00-51,50

Endeks Ağırlığı (%): 1,29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,019 puan arttı.



FORD OTOSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 943,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 910,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 923,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 910,00-880,00

Satım aralığı: 935,00-975,00

Endeks Ağırlığı (%): 2,10

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

131,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 121,90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 129,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 136,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 128,00-123,00

Satım aralığı: 130,00-134,00

Endeks Ağırlığı (%): 2,75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,020 puan arttı.



T. HALK BANKASI



İZLENMELİ

16,74 - 17,7 aralığında hareket eden hisse 17,64 seviyesinin altında kapanışlarda 16,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17,64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16,70-16,40

Satım aralığı: 18,00-18,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,007 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



GÜÇ KAYBEDİYOR

14,56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13,70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14,03 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,70-13,40

Satım aralığı: 14,40-14,30

Endeks Ağırlığı (%): 4,01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,025 puan arttı.



KOZA ALTIN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

23,56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22,40-22,00

Satım aralığı: 23,00-23,40

Endeks Ağırlığı (%): 0,74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,018 puan azaldı.



PETKİM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 18,36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 17,40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17,8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17,40-17,20

Satım aralığı: 18,20-18,30

Endeks Ağırlığı (%): 0,77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.



REEDER TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

14,92 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13,23 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13,23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 14,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12,00-11,30

Satım aralığı: 14,20-14,70

Endeks Ağırlığı (%): 0,16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 97,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 102,90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 94,00-93,50

Satım aralığı: 98,00-102,00

Endeks Ağırlığı (%):3,75

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,218 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



İZLENMELİ

287,25 - 300,25 aralığında hareket eden hisse 297,75 seviyesinin altında kapanışlarda 290,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 297,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 315,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 290,00-290,00

Satım aralığı: 300,00-297,50

Endeks Ağırlığı (%): 7,43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,200 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 203,1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 192,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 218,40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 192,00-185,00

Satım aralığı: 208,00-205,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,045 puan azaldı.



VESTEL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 68,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 61,50-58,00

Satım aralığı: 68,50-67,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.