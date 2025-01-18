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BIST 100 hisselerinin teknik analizi

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12,52129 ile Oyak Çimento ve yüzde 10,06843 ile Anadolu Sigorta olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13,36627 ve yüzde -12,59640 ile Batı Çimento ve Batısöke Çimento hisseleri oldu.

18 Ocak 2025 | 11:28
BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS DESTEK SEVİYESİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 45,13494 milyar TL ile İş Bankası (C) hissesinde olurken, bu şirketi 40,99987 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,3398 azalışla 9866,73 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 278,49 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 85,91810 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 51,06004 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,76764 seviyesinde olduğu görülüyor.


Aşağı yönlü hareketlerde 9,774,85 ve 9,682,97 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,918,68 ve 9,970,63 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36,30170 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
175,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 147,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 171,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 147,00-133,00
Satım aralığı: 195,00-206,00
Endeks Ağırlığı (%): 1,13
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,035 puan azaldı.


ALARKO HOLDİNG


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 91,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 89,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 92,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 89,50-89,00
Satım aralığı: 92,50-94,50
Endeks Ağırlığı (%): 0,53
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,018 puan azaldı.


ARÇELİK


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 129,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 118,10 seviyesine doğru gerileyebilir. 129,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 139,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 124,00-121,00
Satım aralığı: 139,00-141,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,47
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,039 puan azaldı.


BİM MAĞAZALAR


GÜÇ KAYBEDİYOR
532 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 462,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 504 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 462,50-427,50
Satım aralığı: 505,00-520,00
Endeks Ağırlığı (%): 6,81
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,035 puan arttı.


BORUSAN BORU SANAYİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
429,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 402,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 413,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 402,50-392,50
Satım aralığı: 425,00-445,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,008 puan azaldı.


ENKA İNŞAAT


İZLENMELİ
47,62 - 50,55 aralığında hareket eden hisse 50,5 seviyesinin altında kapanışlarda 48,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 52,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 48,50-48,50
Satım aralığı: 50,00-51,50
Endeks Ağırlığı (%): 1,29
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,019 puan arttı.


FORD OTOSAN


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 943,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 910,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 923,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 910,00-880,00
Satım aralığı: 935,00-975,00
Endeks Ağırlığı (%): 2,10
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
131,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 121,90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 129,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 136,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 128,00-123,00
Satım aralığı: 130,00-134,00
Endeks Ağırlığı (%): 2,75
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,020 puan arttı.


T. HALK BANKASI


İZLENMELİ
16,74 - 17,7 aralığında hareket eden hisse 17,64 seviyesinin altında kapanışlarda 16,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17,64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16,70-16,40
Satım aralığı: 18,00-18,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,41
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,007 puan arttı.


İŞ BANKASI (C)


GÜÇ KAYBEDİYOR
14,56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13,70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14,03 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13,70-13,40
Satım aralığı: 14,40-14,30
Endeks Ağırlığı (%): 4,01
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,025 puan arttı.


KOZA ALTIN


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
23,56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22,40-22,00
Satım aralığı: 23,00-23,40
Endeks Ağırlığı (%): 0,74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,018 puan azaldı.


PETKİM


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 18,36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 17,40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17,8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17,40-17,20
Satım aralığı: 18,20-18,30
Endeks Ağırlığı (%): 0,77
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.


REEDER TEKNOLOJİ


DÜŞÜŞTE
14,92 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13,23 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13,23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 14,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,00-11,30
Satım aralığı: 14,20-14,70
Endeks Ağırlığı (%): 0,16
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 97,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 94,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 102,90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 94,00-93,50
Satım aralığı: 98,00-102,00
Endeks Ağırlığı (%):3,75
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,218 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI


İZLENMELİ
287,25 - 300,25 aralığında hareket eden hisse 297,75 seviyesinin altında kapanışlarda 290,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 297,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 315,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 290,00-290,00
Satım aralığı: 300,00-297,50
Endeks Ağırlığı (%): 7,43
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,200 puan arttı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 203,1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 192,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 218,40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 192,00-185,00
Satım aralığı: 208,00-205,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,87
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,045 puan azaldı.


VESTEL


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 68,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 61,50-58,00
Satım aralığı: 68,50-67,00
Endeks Ağırlığı (%): 0,36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,014 puan azaldı.

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BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var
Halka arza hazırlanan holding savunma sanayi ve lojistikte atılım yapacak
17 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine ilişkin inceleme
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (17 Ocak)
Yatırım araçlarında bu hafta: En çok hangisi kazandırdı?
Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı
Bursa Çimento'dan (BUCIM) sermaye tavanı artırımı kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Teknik Direktör açıklaması
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Arçelik’ten (ARCLK) sermaye tavanı artırımı kararı
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket
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