ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 32.21 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 29.88 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.24 yükselişle 9,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 242 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 70.28 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 54.29 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.00 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,329 ve 9,182 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,548 ve 9,621 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 0.00 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DİRENÇTE ZORLANDI

137-147.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 143.6 seviyesinin altında kapanışlarda 135.00 seviyesine gerileyebilir. 151.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 151.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 135.00-132.00

Satım aralığı: 151.00-158.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.051 puan azaldı.



AKBANK



ALICILAR GÜÇLÜ

50.85 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 59.85 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 56.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 52.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 52.00-51.50

Satım aralığı: 57.00-56.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.350 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.60-14.60

Satım aralığı: 14.90-15.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

82.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 93.45 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 87.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 82.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 82.50-82.00

Satım aralığı: 89.00-93.50

Endeks Ağırlığı (%): 2.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

20.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19.80-19.30

Satım aralığı: 20.70-20.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 10.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.49 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10.80-10.50

Satım aralığı: 11.60-11.10

Endeks Ağırlığı (%): 3.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.103 puan arttı.



KOZA MADENCİLİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 81 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 88.05 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 88.20 seviyesine yönelebilir. 88.05 seviyesinin altında kapanışlarda 80.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.50-77.00

Satım aralığı: 84.00-88.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



KOZA ALTIN



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 22.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 24.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 25.94 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 22.38 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.50-23.30

Satım aralığı: 24.70-26.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

30.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 34.39 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 32.28 seviyesinin altına kayması halinde ise 30.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 30.50-28.50

Satım aralığı: 32.75-37.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



PEGASUS

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 240 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 258 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 270.38 seviyesine yönelebilir. 258 seviyesinin altında kapanışlarda 244.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 244.00-234.00Satım aralığı: 257.50-247.00Endeks Ağırlığı (%): 2.04Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.077 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 74.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 84.53 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 77.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 77.00-75.00

Satım aralığı: 80.50-77.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.036 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇTE ZORLANDI

32.4-35.64 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 34.48 seviyesinin altında kapanışlarda 32.25 seviyesine gerileyebilir. 36.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 36.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.25-30.50

Satım aralığı: 36.25-36.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.021 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI

218.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 238.35 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 232.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 218.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 218.00-212.00Satım aralığı: 227.00-234.00Endeks Ağırlığı (%): 1.49Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



T.S.K.B.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

10.57 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.97 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.42 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.57 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.10-10.80

Satım aralığı: 11.40-11.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 60.35 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 56.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 57.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 56.00-54.00

Satım aralığı: 58.50-62.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.050 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 104.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 116.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 107.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-103.00

Satım aralığı: 111.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



VESTEL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 34.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 31.50-31.25

Satım aralığı: 38.75-43.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.19

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.