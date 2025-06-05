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Bugün iki şirket temettü miktarını güncelledi

Borsa İstanbul'da 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle kar payı ödeme tutarlarına ilişkin güncellemeleri duyurdu. İşte o açıklamalar:

05 Haziran 2025 | 12:38
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 13:30
Bugün iki şirket temettü miktarını güncelledi

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Kuzey Boru A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle kar payı ödeme tutar ve oranlarının güncellenmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2148206 TL, net 0,1825975 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olarak duyurulmuştu.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)
Türkiye Sigorta'dan bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı nedeni ile nakit kar payı düzeltmesine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Türkiye Sigorta pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül olarak duyurulmuştu.

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