Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 kazançla 2.510,31 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 47 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,63 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.515,35 puana, kapanış rekorunu da 2.510,31 puana taşıdı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,35 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 2.805,24 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68’i prim yaptı, 32’si geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul’un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları, Japonya’da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.987,80 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.987,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 kazanımla 932 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6150 lira, satışta 14,6735 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6079 lira, satışta 14,6664 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,96’dan, bileşik getirisi de yüzde 22,06’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,3022, dolar/yen paritesi de 126,71 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,25 yükselişle 112,20 dolardan işlem görüyor.