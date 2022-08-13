Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsada bu hafta en çok yükselen hisseler sırasıyla Şekerbank, İş Finansal Kiralama ve ARD Bilişim Teknolojileri oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,14 kazançla 2.864,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.759,43 puanı, en yüksek 2.896,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,06 artışla 2.831,56 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,79 primle 4.715,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,39 kazançla 2.301,32 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,74 artışla 3.038,93 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 29,35 ile Şekerbank oldu. Şekerbank’ı yüzde 22,07 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 19,11 ile ARD Bilişim Teknolojileri izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 21,89 ile Sinpaş GYO, yüzde 12,76 ile Koza Anadolu Metal ve yüzde 11,40 ile Koza Altın İşletmeleri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 122 milyar 160 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 118 milyar 677 milyon 762 bin lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 824 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi oldu.