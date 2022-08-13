ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 27.53 ile İş Fin.Kir. ve yüzde 21.51 ile ARD Bilişim Teknolojileri olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.36 ve yüzde 11.39 ile Sinpaş GMYO ve Koza Madencilik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 31.38 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 11.26 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.14 yükselişle 2,864 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 160 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 49.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 79.74 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.58 seviyesinde. Aşağı yönlü hareketlerde 2,838 ve 2,812 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2,894 ve 2,923 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.71 baz puan artarak yüzde 33.53 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 19.80 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 36.16 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.25-30.75

Satım aralığı: 39.25-42.50

Yabancı Payı (%) : 50.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.

AKBANK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 9.18 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.95 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.95-8.65

Satım aralığı: 10.60-10.90

Yabancı Payı (%) : 47.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.66 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

38.6 – 40.38 aralığında hareket eden hisse 39.52 seviyesinin altında kapanışlarda 37.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 39.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 41.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37.75-34.75

Satım aralığı: 41.00-42.75

Yabancı Payı (%) : 15.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 23.64 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.90-21.60

Satım aralığı: 25.50-28.25

Yabancı Payı (%) : 23.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

YÜKSELİŞTE

108.9 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 108.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 118.00 seviyesine yönelebilir. 108.9 seviyesinin altına sarkmalarda ise 93.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 93.00-87.00

Satım aralığı: 118.00-120.00

Yabancı Payı (%) : 48.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

ATAKTA

4.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.63 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 3.94 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.94-3.86

Satım aralığı: 5.10-5.53

Yabancı Payı (%) : 21.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.85 puan arttı.

FORD OTOSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 313.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 338.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 367.50 seviyesine yönelebilir. 338.2 seviyesinin altında kapanışlarda 295.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 295.00-290.00

Satım aralığı: 367.50-395.00

Yabancı Payı (%) : 47.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.27 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

YÜKSELİŞTE

17.75 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 17.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 19.40 seviyesine yönelebilir. 17.75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 15.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.40-15.00

Satım aralığı: 19.40-20.60

Yabancı Payı (%) : 7.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.65 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 19.86 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 14.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-13.10

Satım aralığı: 18.60-19.20

Yabancı Payı (%) : 9.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.35 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 39.6 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 37.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37.50-34.75

Satım aralığı: 44.25-51.00

Yabancı Payı (%) : 61.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 25.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 25.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 30.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.30-16.20

Satım aralığı: 30.00-32.25

Yabancı Payı (%) : 25.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

KOZA ALTIN

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 151.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 120.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 151.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 175.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 120.00-99.00

Satım aralığı: 175.00-184.00

Yabancı Payı (%) : 19.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.73 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

11.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.60-10.10

Satım aralığı: 11.10-11.70

Yabancı Payı (%) : 14.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.74 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 58.25 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 68.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 68.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 56.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.50-51.00

Satım aralığı: 75.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 35.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

PETKİM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 9.22 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.71 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.05-8.50

Satım aralığı: 10.20-11.40

Yabancı Payı (%) : 14.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 173.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 181.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 174.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 174.00-172.00

Satım aralığı: 181.00-182.00

Yabancı Payı (%) : 33.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 22.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 23.68 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 25.75 seviyesine yönelebilir. 23.68 seviyesinin altında kapanışlarda 20.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.90-20.10

Satım aralığı: 25.75-27.25

Yabancı Payı (%) : 47.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.14 puan arttı.