Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 18,61 puan azalarak 1.373,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,30 puan ve yüzde 0,23 kazanımla 1.395,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.368,24, en yüksek 1.397,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,48 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.486,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 95’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.105.325.518 Türk Hava Yolları 995.167.257 Emlak Konut GMYO 899.790.986 SASA Polyester 594.584.856 Kardemir (D) 507.709.148 Koza Altın 455.031.334 Yapı ve Kredi Bankası 453.554.690 Akbank 437.690.934 Petkim 398.267.418 Tüpraş 348.575.496 Şişe Cam 331.028.502 Bera Holding 325.523.192 Halkbank 304.024.551 Ereğli Demir Çelik 301.262.983 Gübre Fabrikaları 244.120.500 TAV Havalimanları 237.341.774 Koza Madencilik 197.052.024 Turkcell 194.828.993 Arçelik 177.955.577 Pegasus 176.281.470

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 5 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 4,65 4,59 1,31 Nuh Çimento 42,50 42,08 1,00 Alarko Holding 8,51 8,45 0,71 Bim Mağazalar 62,40 62,05 0,56 Ereğli Demir Çelik 18,17 18,14 0,17

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: