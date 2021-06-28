Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 18,61 puan azalarak 1.373,25 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, haftaya 3,30 puan ve yüzde 0,23 kazanımla 1.395,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.368,24, en yüksek 1.397,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 1.373,25 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 1,31, hizmetler endeksi yüzde 1,19 ve teknoloji endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,48 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.486,71 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5’i prim yaptı, 95’i geriledi.
Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.105.325.518
|Türk Hava Yolları
|995.167.257
|Emlak Konut GMYO
|899.790.986
|SASA Polyester
|594.584.856
|Kardemir (D)
|507.709.148
|Koza Altın
|455.031.334
|Yapı ve Kredi Bankası
|453.554.690
|Akbank
|437.690.934
|Petkim
|398.267.418
|Tüpraş
|348.575.496
|Şişe Cam
|331.028.502
|Bera Holding
|325.523.192
|Halkbank
|304.024.551
|Ereğli Demir Çelik
|301.262.983
|Gübre Fabrikaları
|244.120.500
|TAV Havalimanları
|237.341.774
|Koza Madencilik
|197.052.024
|Turkcell
|194.828.993
|Arçelik
|177.955.577
|Pegasus
|176.281.470
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAZANAN 5 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 5 hisse
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|4,65
|4,59
|1,31
|Nuh Çimento
|42,50
|42,08
|1,00
|Alarko Holding
|8,51
|8,45
|0,71
|Bim Mağazalar
|62,40
|62,05
|0,56
|Ereğli Demir Çelik
|18,17
|18,14
|0,17
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,13
|-7,08
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|2,05
|-5,37
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,22
|-4,92
|Konya Çimento
|792,10
|832,30
|-4,83
|TAV Havalimanları
|24,94
|26,20
|-4,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|38,74
|-4,80
|Pegasus
|73,55
|77,25
|-4,79
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,90
|-4,74
|İş GMYO
|1,91
|2,00
|-4,50
|Bursa Çimento
|3,46
|3,62
|-4,42
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|39,00
|-4,41
|Net Holding
|4,16
|4,35
|-4,37
|Parsan
|28,42
|29,70
|-4,31
|Deva Holding
|24,20
|25,28
|-4,27
|Torunlar GMYO
|2,99
|3,12
|-4,17
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,60
|14,18
|-4,09
|Gözde Girişim
|5,51
|5,74
|-4,01
|Kartonsan
|53,00
|55,20
|-3,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,55
|8,90
|-3,93
|Verusa Holding
|46,80
|48,60
|-3,70
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