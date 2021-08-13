Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,22 değer kazanarak günü 1.447,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,37 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.562,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 52’si geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi, Çinli yetkililerin piyasa düzenlemeleri ve ABD Merkez Bankası’nın varlık alımlarının azaltılmasında izleyeceği takvime ilişkin daha fazla ipucu arayışının pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında da ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde ise Japonya’da büyüme, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon, ABD ve Çin’de sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.188.566.618 Kardemir (D) 1.039.256.184 Şişe Cam 949.738.872 Tüpraş 684.178.334 Türk Hava Yolları 544.852.925 Ereğli Demir Çelik 520.459.483 Koç Holding 406.496.588 Yapı ve Kredi Bankası 366.653.534 Akbank 309.257.471 Petkim 302.591.722 Koza Altın 282.148.894 Bim Mağazalar 266.256.273 Ford Otosan 249.505.756 Arçelik 230.083.940 Halkbank 190.359.271 Tekfen Holding 182.256.863 İş Bankası (C) 172.519.976 SASA Polyester 163.361.935 Aksa 151.762.109 TAV Havalimanları 149.797.252

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 18,00 16,62 8,30 Nuh Çimento 39,00 37,72 3,39 Şişe Cam 8,69 8,42 3,21 Doğuş Otomotiv 25,94 25,16 3,10 Kardemir (D) 8,37 8,12 3,08 Çimsa 25,34 24,62 2,92 Borusan Yatırım Pazarlama 360,80 350,60 2,91 Alkim Kimya 15,73 15,30 2,81 Aksa Enerji 13,15 12,81 2,65 İş Yatırım Menkul Değerler 14,66 14,30 2,52 Selçuk Ecza Deposu 8,66 8,46 2,36 Tüpraş 100,60 98,30 2,34 Tofaş Oto Fabrikası 42,56 41,60 2,31 Türk Traktör 177,70 174,00 2,13 TAV Havalimanları 23,48 23,04 1,91 Brisa 22,60 22,20 1,80 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,32 1,30 1,54 Koç Holding 23,04 22,70 1,50 Ford Otosan 181,30 178,80 1,40 Logo Yazılım 39,56 39,02 1,38

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK AZALAN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 176,90 183,40 -3,54 Tekfen Holding 14,54 15,05 -3,39 Bera Holding 9,99 10,29 -2,92 Erbosan 144,00 147,20 -2,17 MLP Sağlık 24,00 24,50 -2,04 Fenerbahçe Futbol 35,60 36,28 -1,87 Ülker Bisküvi 19,73 20,06 -1,65 Otokar 338,00 343,60 -1,63 Eczacıbaşı Yatırım 41,22 41,80 -1,39 Doğan Holding 2,72 2,75 -1,09 Gözde Girişim 5,55 5,61 -1,07 İş GMYO 1,85 1,87 -1,07 Turkcell 15,43 15,59 -1,03 Hektaş 7,87 7,95 -1,01 İş Finansal Kiralama 2,96 2,99 -1,00 SASA Polyester 28,42 28,70 -0,98 Borusan Mannesmann 26,62 26,88 -0,97 Bim Mağazalar 69,45 70,10 -0,93 Gübre Fabrikaları 53,50 54,00 -0,93 Alarko Holding 9,80 9,89 -0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)