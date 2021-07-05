Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,16 değer kazanarak günü 1.392,64 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 495 bin liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21 ve holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,48 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 1,16 kazançla 1.501,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81’i prim yaptı, 15’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, bugün ABD borsalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatarak, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanaklarının beklendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar, ABD’de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.350 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ