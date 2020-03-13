Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,88, holding endeksi yüzde 2,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,79 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dün küresel pay piyasalarda görülen sert satıcılı seyrin ardından, bugün, Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyirle birlikte, BIST 100 endeksinin de dünkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini ifade etti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımlayacağı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 92.500 seviyelerinin destek, 98.500’direnç konumunda olduğunu bildirdi.