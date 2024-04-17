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Borsa şirketi, KAP'a devremülk satış rakamlarını bildirdi

Son dönemde halka arz edilen şirketlerden SUR Tatil Evleri GYO (SURGY), KAP'a özel durum açıklaması yaptı ve '2024 Birinci Çeyrek Devremülk Satış Bilgisini' paylaştı.

17 Nisan 2024 | 17:35
Borsa şirketi, KAP'a devremülk satış rakamlarını bildirdi

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı: 

Portföyümüzdeki Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Mahallesi 28.868/1 ada parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilen toplam 67.248 adet devremülke sahip Sur Tatil Evleri Antalya Projesinden ilk etapta satışa açılan 26.736 adet devremülkten 01.01.2024-31.03.2024 dönemi arasında KDV hariç 204.652.180 TL karşılığı toplam 575 adet devremülkün ön satışı yapılmıştır. Geçen yılın aynı döneminde (01.01.2023-31.03.2023) ise KDV hariç 45.762.648 TL karşılığı 255 devremülkün ön satışı yapılmıştır.

Projenin başlangıcından iş bu tarihe kadar ise ilk etaptan satışa açılan 26.736 adet devremülkten 6.487 adet devremülkün ön satışı yapılmış olup kalan 20.249 adet devremülkün satış pazarlama faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
 

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