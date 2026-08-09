Borsa zirvedeyken ünlü yatırımcı uyardı: Yapay zeka coşkusu Dot-Com balonuna mı dönüşecek?

ABD borsa endekslerinin yapay zeka iyimserliği ve güçlü kâr açıklamalarıyla rekor kırdığı bir dönemde, finans dünyasının efsane ismi Warren Buffett yatırımcılara yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi.

CNBC’ye konuşan 95 yaşındaki Buffett, günümüz piyasasında "bir kiliseden çok bir kumarhane" gördüğünü belirterek, yatırımcıların daha önce hiç olmadığı kadar kumar oynama modunda olduğunu söyledi. Özellikle günlük opsiyon işlemlerini ve tahmin piyasalarını hedef alan Buffett, mevcut fiyatların birçoğunun ileride "çok saçma" görüneceğini ifade etti.

Yatırım dünyasının efsanevi ismi Warren Buffett’ın 1990’ların sonunda dot-com balonu sırasında dile getirdiği tarihi uyarılar, yapay zeka coşkusu ve yüksek değerlemelerle şekillenen günümüz borsa atmosferinde de yeniden tartışılmaya başlandı. Analistler, mevcut piyasa koşulları ile 2000’lerin başındaki balon dönemi arasındaki benzerliklere dikkat çekiyor.

Fiyatlar şirket gerçeklerinden kopabiliyor

Buffett, spekülatif dönemlerde hisse fiyatlarının şirketlerin temel ekonomik verilerinden ve kârlılığından bağımsız olarak hızla yükselebileceğini sık sık vurguluyor. Kısa vadede piyasaların coşkuyla hareket edebileceğini belirten ünlü yatırımcı, uzun vadede ise hisse senetlerinin performansının şirketin gerçek kâr yaratma kapasitesini aşamayacağını ve fiyatların eninde sonunda şirket gerçeklerine çekileceğini ifade ediyor.

1999’daki eleştiriler ve sonrasındaki haklılık

Dot-com balonunun zirve yaptığı 1998–2000 döneminde, Nasdaq endeksi %145 yükselirken Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway hisseleri %44 değer kaybetmişti. O dönemde teknoloji hisselerine yatırım yapmadığı için "çağın gerisinde kalmakla" suçlanan Buffett, balonun patlamasıyla birlikte haklı çıkmış ve temelsiz teknoloji şirketleri çökerken nakit akışı güçlü şirketlere yaptığı yatırımlar kazanmaya devam etmişti.

Günümüz piyasalarındaki alarm sinyalleri

Bugünkü borsa koşulları da benzer bir aşırı değerleme tablosu sunuyor. Piyasadaki yüksek Fiyat/Kazanç çarpanları da hisse senetlerinin tarihsel olarak oldukça pahalı seviyelerde işlem gördüğüne işaret ediyor. Bu durumun en somut göstergelerinden biri de Berkshire Hathaway’in mevcut pozisyonu. Aşırı değerlenmiş piyasada makul fiyatlı yatırım fırsatı bulmakta zorlanan şirket, 350 milyar doları aşan rekor düzeyde bir nakit rezervi tutarak temkinli duruşunu koruyor.

Devrimsel teknolojiler ve yatırım gerçeği

Piyasa uzmanları, 1999’daki internet devrimi gibi günümüzdeki yapay zeka teknolojisinin de dünyayı kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu kabul ediyor. Ancak Buffett’ın yaklaşımı, bir teknolojinin devrimsel olmasının, o alandaki her şirketin hissesinin her fiyattan alınabileceği anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Sürdürülebilir yatırım başarısının temelinde, aşırı coşkudan uzak durmak ve güçlü kârlılık disiplinini sürdürmek yatıyor.

Değerlemelerin tarihi seviyelere çıkmasıyla birlikte Warren Buffett’ın yönettiği Berkshire Hathaway de temkinli duruşunu koruyor. Şirket, 397,4 milyar dolarlık rekor nakit rezervini Hazine bonolarında değerlendirerek yılda yaklaşık 12 milyar dolar faiz geliri elde ederken, üst üste 14 çeyrektir net hisse satıcısı konumunda yer alıyor. Şirket, sermayesini değerlendirebileceği yeterince cazip ve büyük bir yatırım fırsatı bulamadığı için elindeki nakdi koruyor. Yeni CEO Greg Abel döneminde de Buffett'ın yıllardır uyguladığı temkinli yaklaşım devam ediyor.

Buna karşın Buffett’ın mesajı piyasadan tamamen kaçmak anlamına gelmiyor. Portföyünde hala Apple gibi devasa hisse pozisyonlarını barındıran Berkshire Hathaway, piyasanın tamamından değil yalnızca aşırı değerlenmiş kısımlarından uzak duruyor. Buffett, doğrudan bir çöküş tahmini yapmaktan kaçınarak uzun vadeli yatırımcılara kumara daha az, gerçek yatırıma ise daha çok odaklanmaları gerektiği çağrısında bulunuyor.