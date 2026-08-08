12 bin yıldır genetiğini koruyor: Üretim alanı iki katına çıkacak

Çiftçi, ıza buğdayının yalnızca tarımsal açıdan değil, gastronomi bakımından da önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, uzun yıllardır bulgur olarak tüketilen ve hayvan yemi olarak da değerlendirilen ıza buğdayının çok daha geniş kullanım alanları bulunduğunun akademik çalışmalar sonucu görüldüğünü ifade etti.