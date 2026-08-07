Çitlekçi halka arz oluyor: Talep toplama tarihi ve hisse fiyatı belli oldu

Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin halka arz süreci başlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çitlekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde, pay başına 73,70 lira sabit fiyatla 10-11-12 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 690 milyon 50 bin lira olarak hedeflendiği ihraçta, tamamı sermaye artırımı şeklinde 36 milyon 500 bin lira nominal değerli pay satışa sunulacak.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 20,28 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek

CITAS koduyla Yıldız Pazar platformunda işlem görecek mevcut durumda 150 milyon lira olan şirket sermayesini, 30 milyon lira bedelli artırımla 180 milyon lira seviyesine çıkaracak.

Sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. mülkiyetinde bulunan 6 milyon 500 bin adet hisse ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulacak. Belirlenen 73,70 liralık fiyatın, yüzde 20 oranında iskonto barındırdığı finansal raporlarda yer aldı.

Geçen yıl ziyaretçi sayısı 33 milyona ulaşan şirketin aktif büyüklüğü 7 milyar liranın üzerinde oldu. Nakit ve nakit benzerleri varlığı 500 milyon liranın üzerinde olan şirkette, 1200'ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. 2024-2025 döneminde yüzde 44 büyüyen ve banka kredisi kullanımı olmayan şirket borçsuz yapıda faaliyetlerine devam ediyor.

FAVÖK oranı yüzde 19,5 olarak açıklandı

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) oranı yüzde 19,5 olarak açıklandı. Şirket, halka arz sonrasında elde edilmesi planlanan kaynağı, "Fon Kullanım Raporu"nda belirtilen kullanım alanları doğrultusunda büyüme stratejisini destekleyecek yatırımların finansmanında değerlendirecek.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 100'ünü yatırım amaçlı kullanacak olan şirket halka arzdan elde edilecek fonun, yüzde 30 - yüzde 40 işletme sermayesine, yüzde 30-40 yurt içi yeni şube yatırımları, yüzde 10-20 depolama yatırımı, yüzde 10-20 güneş enerjisi yatırımı için değerlendirecek.